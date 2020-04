Civitavecchia, l'abbraccio del vescovo ai malati e a chi lotta contro il virus

«La Pasqua di Gesù ci ricorda ancora che Dio non ci ha abbandonati».Una lettera di speranza quella che il vescovo di Civitavecchia-Tarquinia, Luigi Marrucci, scrive oggi alla diocesi in occasione della Pasqua. Si tratta del settimo documento pastorale che invia alla diocesi da quando la Chiesa italiana ha sospeso le celebrazioni liturgiche aperte ai fedeli e le attività pastorali nelle parrocchie come precauzione contro il contagio dal virus covid-19.La riflessione del presule è sul Mistero della Pasqua: «La sconfitta della morte e trionfo della vita: Dio vince la morte perché Dio è Vita». Nel testo non mancano i ringraziamenti e le preghiere per gli operatori sanitari, i volontari e le forze dell’ordine che «con competenza e generosità, stanno gestendo l’attuale situazione di emergenza».«Un abbraccio fraterno a tutti - conclude -, in particolare ai miei sacerdoti, alle persone consacrate, ai malati, agli anziani, a quanti sono soli e dimenticati».