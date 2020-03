Una domenica nera per il territorio di Civitavecchia che conta 10 nuovi casi di Coronavirus. In città sono risultati positivi al Covid-19 7 uomini e 2 donne, anche un altro operatore dell'ospedale San Paolo è stato infettato. La giornata ha registrato anche la morte di 3 persone. Si tratta del presidente del Centro Anziani di Tolfa, Silverio Cecchetti, un paziente dell'Hospice di 49 anni (originario di Allumiere) e una civitavecchiese di 96 anni, residente dell'Rsa Madonna del Rosario. Nel distetto della Roma 4, in totale sono 15 i nuovi casi accertati. Oltre ai 10 di Civitavecchia c'è anche un residente a Santa Marinella, uno a Bracciano e 3 di Manziana. © RIPRODUZIONE RISERVATA