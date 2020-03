© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non si arresta l'aumento dei positivi al Covid-19 e anche ieri a Civitavecchia sono stati registrati 11 casi. Di questi, ben 10 riguardano pazienti già ricoverati al San Paolo: 9 nel reparto di Medicina, dove è stata avviata l'indagine epidemiologica, 1 al Pronto soccorso. L'altro si trova presso la Rsa Madonna del Rosario: si tratta dell'ottavo contagio. I familiari dei ricoverati, preoccupati, hanno deciso di costituire un comitato. In tutto il distretto della Roma 4 i positivi ieri sono stati 16. Oltre ai casi cittadini, nuovi contagi a Sacrofano (4) e Manziana (1). Tenuti in sorveglianza domiciliare 991 nuclei e 247 coloro che hanno terminato il periodo di isolamento.Dunque, i casi che martedì erano sospetti, ieri sono diventati certezze. I 9 degenti tenuti in osservazione a Medicina generale del San Paolo sono risultati positivi e con loro anche uno dei due ricoverati al Pronto Soccorso. All'ospedale sono ore delicate e di grande attività, tutta concentrata nel tenere più isolati possibile i casi positivi e quelli sospetti. Per questi ultimi ci sono le due tende esterne, le corsie invece sono blindate. Soprattutto quella del reparto di Medicina che si è trasformando in un'unità Covid-19. Ieri pomeriggio il direttore della Asl Giuseppe Quintavalle ha riferito che il nuovo cluster territoriale, ossia quello di Medicina, è tenuto sotto strettissima sorveglianza e si stanno adottando nuove misure. Innanzitutto si è dato il via alla sanificazione dei locali, poi sono stati isolati in modo più rigido i degenti e si sta reclutando nuovo personale. La direzione ospedaliera e il Dipartimento di prevenzione hanno predisposto invece l'indagine epidemiologica per risalire all'origine della diffusione del contagio. Ci sono poi i 4 operatori sanitari che hanno contratto il virus nei giorni scorsi. Le loro condizioni sono buone. Per monitorare il personale, la Asl ha predisposto un registro dove sono stati annotati i contatti avvenuti con i colleghi risultati infetti e questi vengono tenuti sotto sorveglianza sanitaria. Oggi dovrebbero arrivare i responsi dei tamponi eseguiti su un altro gruppo di sanitari e se ne saprà di più».Stazionarie, ma severe, le condizioni di salute degli anziani residenti in quarantena nella Rsa Madonna del Rosario dove ieri è stato registrato un nuovo caso. Così il numero dei positivi nel centro sale a 8, mentre Regione e Dipartimento di prevenzione portano avanti l'indagine epidemiologia per capire le cause e fermare la diffusione del virus nella struttura. Struttura che rimane chiusa ai familiari, i quali hanno deciso di creare un comitato. «Voglio rassicurare tutti i parenti - afferma il manager della Asl Roma 4 Quintavalle - cercheremo di mantenere quotidianamente i contatti, ma la quarantena degli ospiti in questo momento è necessaria».Intanto, arriva un nuovo strumento per aiutare, stavolta i medici di base. Si tratta dell'App Lazio doctor per Covid, con la quale i pazienti potranno contattare il proprio medico di famiglia e chiedere ricette. «E' un ottimo strumento, consiglio a tutti i medici di scaricarla - dice il responsabile della categoria del distretto F1, Mauro Mocci - ci consentirà il contatto diretto con i nostri utenti. I positivi del distretto in quarantena nelle loro abitazioni per ora stanno bene o presentano sintomi lievi, sono però monitorati costantemente. Noi medici di base dobbiamo fare la nostra parte per aiutare i colleghi dell'ospedale e alleggerire il lavoro evitando ricoveri impropri.