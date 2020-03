© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancora un episodio di violenza e maltrattamenti tra le mura domestiche che ha come vittima una donna. Un episodio che almeno stavolta si è concluso con l'arresto dell'uomo violento, preso da carabinieri grazie alla denuncia della compagna.Il fatto è accaduto martedì scorso poco dopo le 13, in una zona alla periferia sud di Civitavecchia, quando una donna ha allertato il 112 dicendo di essere stata minacciata sia verbalmente che fisicamente dal convivente. Immediatamente dalla caserma di via Antonio da Sangallo sono partite tre macchine, notate anche da diversi passanti sfrecciare lungo l'Aurelia in direzione Santa Marinella. E nelle prime ore del pomeriggio i carabinieri della Compagnia di Civitavecchia hanno arrestato un 39enne del posto, con precedenti, per il reato di maltrattamenti in famiglia nei confronti della convivente, una 39enne originaria della provincia di Chieti. Intervenuti a seguito della richiesta giunta al 112 dalla vittima, i carabinieri hanno rintracciato la donna nell'abitazione di alcuni vicini, dove aveva trovato riparo dopo essere scappata dalla sua casa. Quella casa, all'interno della quale, poco prima, il suo compagno l'aveva strattonata violentemente e minacciata. Gli accertamenti dei carabinieri della stazione principale hanno portato alla luce altri episodi di violenza che la donna aveva subito in passato, tra il 2016 e il 2017. Violenze che sono documentate, come hanno appurato i militari, da diverse certificazioni mediche fornite dalla vittima. L'uomo violento è stato quindi arrestato e portato nel carcere di Civitavecchia.