Civitavecchia, giovane aggredisce barista e poliziotti

Entra in un ristorante già ubriaco chiedendo da bere. Il titolare glielo nega, lui lo aggredisce e poi, non contento, si scaglia contro i poliziotti che intervengono per calmarlo. Alla fine se la cava con una denuncia un 25enne di Santa Marinella che l'altra notte ha scatenato il caos al Ghetto. Poco prima dell'una, una telefonata di passanti avverte del trambusto che si è creato in uno dei locali del centro. Arrivata la pattuglia, viene spiegato cosa abbia generato la confusione: un ragazzo era con un amico a passeggio, poi questi se n'è andato. Rimasto solo, si è presentato al bancone del locale chiedendo da bere, ma avendo già consumato una bella dose di alcolici. Il titolare se ne accorge e, nel rispetto della normativa, gli nega l'ennesima bevuta. Ne nasce un alterco e arriva la polizia. Gli uomini del dirigente Paolo Guiso rimettono ordine e prendono in carico il ragazzo che però, ormai più che alticcio, comincia a dare fastidio agli agenti oltraggiandoli e minacciandoli. Non vuole consegnare i documenti di riconoscimento e tanto meno assecondare il volere dei poliziotti. Per interrompere lo show diventa necessario un passaggio al Commissariato per formalizzare l'accusa. Il santamarinellese esce da viale della Vittoria a notte inoltrata, un po' meno sbronzo ma con una denuncia sulla testa per rifiuto a declinare le proprie generalità, minacce e resistenza a pubblico ufficiale.