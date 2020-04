Civitavecchia, elisoccorso nel giardino per anziano colpito da ischemia

«Cosa sta facendo quell'elicottero giallo che gira per le case del quartiere Cisterna Faro?». Se lo sono chiesti in tanti, a Civitavecchia, vedendo oggi dalle finestre il velivolo a bassissima quota aggirarsi fra i palazzi.

Poco dopo si è scoperto perché: un anziano è stato colto da ischemia e con una manovra delicatissima l'equipaggio del 118 è riuscito ad atterrare nel giardino per soccorrere l'80enne. Un intervento difficile quello computo dall’equipaggio del Pegaso 33 che, una volta messo in sicurezza l'anziano, lo ha trasportato in codice rosso al policlinico Gemelli di Roma. © RIPRODUZIONE RISERVATA