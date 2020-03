© RIPRODUZIONE RISERVATA

La vita va avanti, anche se con tante limitazioni, anche al tempo del Coronavirus. E così tra chi si improvvisa panificatore, chi parrucchiera e chi estetista, c'è anche chi si laurea. Ovviamente da casa. Di sicuro quello di oggi per la venticinquenne civitavecchiese Milena Rocchetti è un giorno che non dimenticherà mai. Questa mattina dal suo salotto di casa, infatti, discuterà, insieme ad altri 7 studenti universitari la sua tesi di laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria.«Mi sembra tutto surreale racconta al telefono Milena ma i miei professori de La Sapienza hanno deciso di non rimandare questa data che era stata fissata da mesi. E così tutti ci siamo attrezzati col computer e la piattaforma Google Meat che consente a più utenti di essere collegati in video. Noi ragazzi saremo divisi in 2 gruppi da quattro, io faccio parte del secondo e avremo dall'altra parte dello schermo 11 professori. L'anomala modalità - sorride Milena - prevede che all'inizio dobbiamo presentarci e illustrare la nostra tesi, poi i professori potranno, se vogliono, farci alcune domande per approfondire i temi trattati. Finita la discussione si scollegheranno per il tempo necessario a dare il verdetto, poi torneranno online per comunicarci il voto». Come in ogni cosa anche la laurea ai tempi del Coronavirus ha i suoi lati positivi, oltre a quelli negativi. «Discuterò la tesi comodamente a casa racconta la giovane laureanda senza dover arrivare al Policlinico Umberto I. Ma soprattutto non dovrò mettere le scarpe col tacco che avevo comprato per l'occasione. Non sono proprio comodissime. Indosserò l'abito che ho comprato, mi truccherò, ma forse sotto lascerò i pantaloni del pigiama di pile e le ciabatte. Tanto non si vede. Mi dispiace solo per un particolare: ho la media del 29,20 e sono stata scelta tre gli 8 per leggere al termine delle discussioni il Giuramento di Ippocrate. Credo che lo farò lo stesso online, ma mi sarebbe piaciuto farlo in ospedale, visto che per questa laurea sono 6 anni che studio sodo».nostro A vivere questo momento con Milena ci saranno il papà, la mamma e la sorella che vive col marito nello stesso villino bifamiliare. E di certo non le faranno mancare i fiori, anche se non potranno acquistare alcun bouquet. «Ci siamo attrezzati conclude la studentessa fiori e corona di alloro li prenderemo nel nostro giardino, magari arrangiandoci un po' con quello che ci offre la natura sotto casa. Ma io alla corona non voglio rinunciare. E per me, anche se non sarà perfetta, sarà bellissima comunque».