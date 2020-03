© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono risultati positivi al Coronavirus 12 membri dell'equipaggio della Msc Grandiosa, la nave ormeggiata al porto di Civitavecchia da domenica scorsa e che a inizio settimana aveva già fatto sbarcare tutti i passeggeri. A dare la notizia con un tweet è stato pochi minuti fa il sindaco Ernesto Tedesco."Il direttore generale della Asl Giuseppe Quintavalle mi ha comunicato - scrive Tedesco - che sono saliti a bordo un infettivologo dello Spallanzani e un'anestesista della Asl. Tutte le persone restano sotto controllo sanitario, non scende nessuno". La nave aveva deciso di restare fino a fine emergenza attraccata nello scalo cittadino.E’ intanto avvolta in un alone di mistero la destinazione finale della Costa Diadema, proveniente da Dubai con a bordo solo membri dell’equipaggio. Ieri si era diffusa la notizia, che non ha trovato conferme ufficiali, del suo arrivo in giornata a Civitavecchia. Ipotesi temuta dal Comune dal momento che fonti di agenzia parlavano di diversi casi positivi al Covid a bordo.“La nave da crociera Costa Diadema, battente bandiera italiana e attualmente in navigazione verso l'Italia da Dubai, ha a bordo 1255 persone, tutte appartenenti all'equipaggio. Di queste, 155 sono di nazionalità italiana”. È quanto si apprende oggi da fonti del Mit, che smentiscono la presenza di positivi a bordo della nave. “Durante la navigazione - specifica il Ministero dei Trasporti - 80 membri dell'equipaggio sono stati posti in isolamento in via precauzionale, misura questa resa necessaria dopo il malore, per grave insufficienza respiratoria, di uno di loro, soccorso e successivamente sbarcato a Limassol Cipro. Al momento non è stato confermato il porto di approdo della Costa Diadema”. Nessuna conferma dunque che la destinazione sia Civitavecchia, porto però che continua a essere indicato sulla rotta della nave riportata dal sito, collegato al satellite, Marine Traffic, in base al quale la nave nel frattempo è arrivata in prossimità di Napoli. Ieri sera l’attracco è stata intanto negato al porto di Gioia Tauro anche dopo le pressioni del sindaco della città calabra Aldo Alessio. “Mi sono sentito con il Comandante del Porto – ha scritto in serata il sindaco Alessio sulla sua pagina Facebook - e mi ha comunicato che la nave ha rinunciato a chiedere la libera pratica e, quindi, andrà via senza aver avuto contatti con nessuno di noi”.