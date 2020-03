© RIPRODUZIONE RISERVATA

Adesso la Rsa Madonna del Rosario fa paura. E' boom di contagi nell'istituto per anziani: i risultati dei test a tappeto effettuati giovedì hanno portato il numero complessivo dei contagiati a 46: 37 ospiti e 9 operatori della struttura, tra cui, sembra, anche il direttore sanitario della struttura. Altro focolaio al reparto di Medicina del San Paolo: 17 pazienti totali positivi al Covid 19. Secondo quanto dichiarato dalla Asl, sono 4 i sanitari dell'ospedale infetti. Tre sono proprio dell'unità di Medicina, uno del Pronto Soccorso. In città ci sono poi altre 26 persone positive in sorveglianza domiciliare (tra loro sono conteggiati anche i 9 operatori dell'Rsa). In tutto, quindi, a Civitavecchia risultano 84 casi positivi al Covid-19.I DUE CLUSTERI numeri si rincorrono ora dopo ora e cambiano di continuo con l'arrivo dei tamponi. Nel bollettino pomeridiano diramato dalla cabina di regia regionale, l'assessore alla Sanità Alessandro D'Amato ha informato della situazione in città e nel territorio della Asl Roma 4. A Civitavecchia i nuovi casi registrati nella giornata di ieri sono 8, 6 donne e 2 uomini, mentre nella Rsa l'esito dei test eseguiti in questi giorni ha portato alla luce altri 31 casi ( 46 totali dall'inizio dell'epidemia). Gli altri positivi di ieri sono nei comuni di Sacrofano (otto), Anguillara e Ladispoli. Oltre mille le persone poste in isolamento, mentre sono 637 quelle uscite dalla quarantena. Madonna del Rosario attualmente è il cluster territoriale che più preoccupa i vertici della Asl e il sindaco Ernesto Tedesco che, ieri pomeriggio, si sono confrontati sull'emergenza. Una lunga videoconferenza nella quale Tedesco e il direttore generale della Rm 4 Giuseppe Quintavalle, hanno analizzato nel dettaglio la situazione cittadina, con focus principale sulla Rsa. «Si stanno adottando - afferma la nota regionale - tutte le misure necessarie da parte di Asl e Comune per garantire la sorveglianza, il monitoraggio dei casi e la sicurezza degli operatori sanitari». Nel concreto, come hanno spiegato nel comunicato congiunto diramato da Asl e Comune, Madonna del Rosario diventerà nel giro di poche ore il reparto Covid della città. Gli ospiti della casa di cura non risultati positivi saranno trasferiti nelle strutture del territorio, mentre gli altri rimarranno a via Buonarroti dove saranno ospitati anche i degenti del reparto di Medicina e i futuri casi che necessiteranno di ricovero.TEST RAPIDIMassima attenzione anche sul secondo cluster cittadino, quello del San Paolo, dove nelle prossime ore verranno predisposti i trasferimenti dei degenti di Medicina presso la Rsa. Tra gli operatori si continua a lavorare con spirito di sacrifico, ma la tensione è sempre più alta. Unica nota positiva, che ieri non sono stati registrati decessi all'ospedale, dove comunque risultano contagiati quattro operatori. I presidi individuali (mascherine, guanti, calzari, tute di contenimento), vengono centellinati e il timore di rimanere coinvolti si fa sentire. Intanto, sono stati consegnati al Dipartimento di prevenzione altri 500 tamponi e già dai prossimi giorni i tecnici avranno a disposizione anche i test rapidi che consentiranno di avere uno screening importante, individuando da subito persone positive e in molti casi asintomatiche.