Ubriaca al volante va a sbattere contro una serie di auto parcheggiate e viene denunciata. E' successo staonotte a Civitavecchia, quando la donna, a quanto pare senza autocertificazione per stare fuori casa, ha urtato contro almeno tre auto parcheggiate lungo viale Guido Baccelli.

Ad accorgersi di quanto accaduto è stato uno dei proprietari delle auto danneggiate, che avendo sentito il forte rumore dell'impatto, si è affacciato al balcone e ha visto la donna ancora ferma con la sua auto. Ha quindi chiamato il 113 e poco dopo è giunta sul posto una volante che ha appurato che la donna, per fortuna, non aveva ferite ma era visibilmente ubriaca. E' stata denunciata per danneggiamenti.





Ultimo aggiornamento: 11:42 © RIPRODUZIONE RISERVATA