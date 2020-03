Tre nuovi positivi alla Rsa Madonna del Rosario di Civitavecchia e la conferma che la donna di 78 anni di Allumiere deceduta ieri, è stata stroncata dal Coronavirus. Si tratta della decima vittima nel territorio della Asl Roma 4 dall'inizio dell'epidemia.

Il focolaio della Rsa di via Buonarroti si conferma ancora attivo, con altri tre pazienti risultati contagiati. La struttura resta isolata e sotto strettissima sorveglianza. In compenso non si registrano nuovi casi in città. In tutta la Asl ce ne sono altri 10 così ripartiti: 4 a Manziana, 3 a Canale Monterano, 1 a Bracciano, 1 a Cerveteri, 1 a Ladispoli. Dall'inizio dell'epidemia, invece, a Civitavecchia sono stati registrati 90 positivi, 9 a Santa Marinella, 5 a Tolfa e 1 a Allumiere, che ha riguardato la donna deceduta purtroppo.