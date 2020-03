© RIPRODUZIONE RISERVATA

Altre due anziane decedute (82 e 83 anni), più una donna di Allumiere morta per arresto cardiaco, ma che era ricoverata all'ospedale San Paolo perché contagaiata dal Coronavirus. Ieri, inoltre, nove casi nuovi positivi nella Asl Rm 4, di cui tre a Civitavecchia e tre a Tolfa, dove è risultata positiva un'intera famiglia. Questo il bollettino giornaliero fornito dalla Regione e dlla Asl.Sale dunque a nove il numero delle vittime registrato nel territorio Roma 4 dall'esplosione dell'epidemia. Un numero considerevole. Le autorità sanitarie, intanto, cercano di mettere ordine nei due cluster, quello del reparto di medicina dell'ospedale San Paolo e della Rsa Madonna del Rosario. Quest'ultima struttura è stata così trasformata in reparto Covid-19 per malati di medio-bassa gravità, mentre il reparto di Medicina resta reparto Covid-19 per pazienti con gravità medio-alta. Gli asintomatoci o con lievi sintomi verranno sistemati alla clinica Siligato.