Dopo lo slittamento delle scadenze di Tari, Tosap e Icp e la sospensione dei ticket per i parcheggi blu, il Comune di Civitavecchia interviene anche per andare incontro alle esigenze degli utenti della scuola. È stato deciso di sospendere i pagamenti delle rette a tutti gli utenti dei servizi per la prima infanzia comunali e convenzionati a partire dal mese di aprile, vista l’interruzione dei servizi a domanda individuale.

Agli utenti degli asili nido comunali e convenzionati che abbiano già effettuato il pagamento della mensilità di marzo, non appena sarà riavviato il servizio, verrà riconosciuto come già pagato il primo mese di fruizione completa del servizio stesso.



