Civitavecchia, domani i funerali di Hazel Desimone

Si terrà domani alle 11 nella chiesa del Gesù Divino Lavoratore a Civitavecchia la cerimonia funebre di Hazel Desimone, la quarantaduenne deceduta nel terribile incidente di domenica scorsa nei pressi di Bagnoregio, nel quale ha perso la vita anche il suo compagno Matteo Rossi.

Intanto gli amici di Hazel hanno promosso un’iniziativa di raccolta fondi per aiutare la famiglia della donna. «Qualsiasi piccolo sforzo può fare la differenza, al momento sta raccogliendo fondi per le spese», si legge in un post pubblicato su facebook da chi sta cercando di dare una mano per sostenere le spese funebri. Per le donazioni: Iban: Stefano Tagliaferri – IT23T0306939044100000002728 Casuale. Contributo funerale Hazel Desimone.

