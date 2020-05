Civitavecchia, da lunedì i vecchi orari alle Poste

Poste Italiane prosegue nel programma di ripristino delle consuete giornate di apertura e comunica che dal 25 maggio tutti i cinque uffici postali di Civitavecchia torneranno disponibili secondo gli orari pre Covid.

A partire dal prossimo lunedì, infatti, anche l’ufficio postale di Aurelia di Civitavecchia sarà operativo su sei giorni, dal lunedì al sabato. Gli uffici di Civitavecchia in Largo Monsignore Giacomo D'Ardia 22, Via Achille Montanucci 13 e Via Alcide De Gasperi sono disponibili su sei giorni con orario dal lunedì al venerdì dalle 8,20 alle 13,35 e il sabato fino alle 12,35. La sede di Civitavecchia Centro, in via Giordano Bruno 11, osserva invece l’orario continuato fino alle ore 19,05. © RIPRODUZIONE RISERVATA