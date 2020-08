Civitavecchia, contagiato dal Covid uomo tornato da Malta

Anche Civitavecchia ha il suo primo caso di Covid da importazione. Si tratta di un uomo di 40 anni tornato dalla vacanza a Malta.

Il civitavecchiese, nelle ore successive al ritorno, ha lamentato un rialzo febbrile e si è rivolto al proprio medico di famiglia, il quale ha deciso di sottoporlo a tampone, risultato positivo.

Per il nuovo contagiato sono scattate subito le misure di controllo ed è stata avviata l'indagine epidemiologica che, per il momento, ha portato all'isolamento dei familiari. Attualmente le verifiche sono ancora in corso e il Dipartimento di prevenzione della Asl Roma 4 ha attivato anche il contact tracing internazionale avvisando la compagnia di volo sulla quale ha viaggiato il 40enne.