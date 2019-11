Gianluca Toscano non lascia, anzi raddoppia. Il bomber (quattro gol nelle ultime due partite) aveva già annunciato che sarebbe andato via dal Civitavecchia calcio con la ripaertura del mercato di dicembre, ma ieri l'improvviso ripensamento. A convincere l'attaccante, che dopo un avvio difficile, nelle ultime gare è tornato a segnare a raffica e che ha mantenuto un ottimo rapporto con mister Paolo Caputo, un colloquio avuto oggi con lo stesso tecnico e la società.

<Grazie all'aito del club e all'apporto dell'allenatore e dei compagni - le prime parole di Toscano - sono riuscito a risolvere i miei problemi lavorativi e quindi ho deciso di restare. Sono felice di questa scelta perché a Civitavecchia sto benissimo. Il gruppo di giocatori è unito e serio, la società è ottima e i tifosi sono speciali e ci stanno supportando in maniera eccezionale. Siamo ancora in ballo sia in campionato che in Coppa Italia e posso assicurare i nostri sostenitori che ci proveremo fino alla fine>.