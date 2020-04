Civitavecchia, zero contagi e 7 guariti

Sia a Civitavecchia che nei comuni del comprensorio, Tolfa, Allumiere e Santa Marinella, non sono stati registrati nuovi casi di positivi, mentre aumentano coloro che ce l'hanno fatta. Sono 7 in tutto e per la maggior parte operatori sanitari. Un medico del reparto di Medicina, residente a Santa Marinella, 3 operatori sanitari (uno dell'ospedale e due di Madonna del Rosario) di Civitavecchia. E poi due pazienti, uno della città e uno del comune di Santa Marinella.

Continua intanto il giro di vite sulle Rsa del territorio e ieri i medici dellla Fimmg hanno ispezionato "Villa Santina". La Asl, poi, ha chiesto il supporto degli specialisti dello Spallanzani per approfondire alcuni aspetti dell'audit avviato per la residenza di Bellosguardo. © RIPRODUZIONE RISERVATA