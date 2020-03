© RIPRODUZIONE RISERVATA

Anche all'alba di stamani - e si spera possa essere l'ultima - affollamento sul treno del mattino diretto nella Capitale.A riempirlo, oltre agli ormai pochi pendolari che usano i convolgi per andare al lavoro, i connazionali sbarcati dalla nave Gnv provenienti da Barcellona. In virtù delle decisioni assunte dal Governo dovrebbe essere l'ultimo sbarco.Naturalmente le lamentele sono state notevoli e sono state raccolte dal Comitato pendolari. Anche perché, ad esempio, non è stato riservato un vagone ai passeggeri, così da non farli entrare in contatto con gli altri. "In questi casi è necessario il coordinamento tra chi gestisce gli sbarchi e le Ferrovie. Ci è stato riferito anche che sarebbero stati visitati al porto prima che venissero accompagnati in stazione, ma di che tipo di visite si sia trattato non si sa. L'impressione è che sia stata soltanto misurata loro la temperatura e non sappiano neanche gli è stata fornita una mascherina".