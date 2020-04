© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dodici casi di positività anticorpale a Sars-CoV-2 su un campione di 120 test effettuati. Sono i primi, parziali risultati della campagna di test sierologici rapidi per Coronavirus avviata in questi giorni al Centro diagnostico Buonarroti. Una campagna, quella condotta dal laboratorio di analisi del dottor Carlo Tarantino che, in un'ottica di completa trasparenza e continuità informativa con l'Asl Roma-4, nel corso dei prossimi giorni potrebbe tradursi in uno dei presìdi territoriali di riferimento della campagna di screening epidemiologico messa in campo dalla Regione Lazio su specifici gruppi sociali come forze dell'ordine e sanitari (l'altro presidio potrebbe essere, ovviamente, l'ospedale San Paolo). Non è un caso, infatti, che la settimana scorsa, con una nota indirizzata alle associazioni di categoria, la Direzione salute e integrazione sociosanitaria della Regione abbia avviato una ricognizione delle strutture sanitarie autorizzate come laboratori di analisi al fine di valutare le dotazioni di strumentazione e sistemi analitici validi per l'esecuzione di test sierologici con metodica Elisa o Clia. Avendo tutta la strumentazione richiesta, la struttura del dottor Tarantino ha risposto presente al sondaggio della Pisana, è quindi ipotizzabile un suo coinvolgimento, con ruolo da definire, nella poderosa campagna epidemiologica del Lazio.I test - per semplificare - saranno finalizzati al rinvenimento, attraverso prelievo venoso, delle sole IgG, una delle cinque classi di immunoglobuline che rappresentano gli anticorpi prodotti in seguito a un'infezione e che dicono, in sostanza, se l'organismo ha immagazzinato il virus. Non verranno ricercate invece le IgM, le immunoglobuline che attestano invece un'infezione in corso. «Le IgG sono importanti perché rappresentano gli anticorpi della memoria, capaci di dire se il paziente ha conosciuto il virus. E Civitavecchia? «È probabile che la popolazione locale verrà coinvolta negli screening regionali ed è probabile che queste analisi verranno inserite nei protocolli di sorveglianza sanitaria sui posti di lavoro». Un'implementazione, insomma, che potrebbe trovare una massiccia applicazione soprattutto quando si entrerà nel vivo della fase due, per aziende, fabbriche ed esercizi commerciali aperti al pubblico. «In un futuro più o meno prossimo conclude Tarantino - anche i medici di base potrebbero essere chiamati a svolgere questi test rapidi, che possono essere condotti con facilità anche mentre il paziente è a letto, in case famiglia e in altri contesti».