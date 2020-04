Un sessantenne è stato trovato impiccato nel casolare di Civitavecchia dove lavorava saltuariamente.



Il suicidio si è consumato in via Mario Stella, nel quartiere periferico di Campo dell'Oro, probabilmente nella serata di ieri oppure nella notte, mentre il cadavere è stato ritrovato stamani dai proprietari del casolare.



Intervenuta la Polizia del commissariato di Civitavecchia, con gli agenti del dottor Paolo Guiso che hanno solo potuto constatare il decesso e aprire un'indagine, come da prassi. © RIPRODUZIONE RISERVATA