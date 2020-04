A prima vista potevano sembrare bagnanti che, con il bel tempo, hanno voluto concedersi il primo bagno di stagione.



Visto il periodo di quarantena nazionale però, questa attività è severamente vietata. Così, la Polizia di Civitavecchia, una volta individuati anche su segnalazione di tanti cittadini indignati, li ha avvicinati ed è passata alle verifiche.



Il caso si è creato in seguito a un video, molto diffuso nelle chat, in cui si mostrava come, nello specchio d’acqua alla sinistra del pontile del Pirgo, nei pressi della Lega Navale ci fossero persone in acqua senza motivo apparente.



I bagnanti in realtà erano sub professionisti, muniti di autorizzazione, che stavano svolgendo regolarmente la loro attività.



Gli agenti del Commissariato, accertata la correttezza dei sub, li hanno lasciati andare.