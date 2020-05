© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ambulanza acquistata da Il cuore di Civitavecchia, il gruppo Facebook nato dall'idea dell'avvocato Fabrizio Lungarini al diffondersi del Coronavirus con l'intento di raccogliere fondi per aiutare la sanità, è stata consegnata ieri pomeriggio con una breve cerimonia alle 15 presso il Coc (Centro operativo comunale) di Fiumaretta. A consegnare materialmente il mezzo è stato lo stesso avvocato Lungarini, che l'ha donata al presidente nazionale della Croce Rossa Francesco Rocca. L'ambulanza, che è dotata di barella di contenimento biologico, è stata subito dopo trasferita dallo stesso presidente Rocca al suo omologo della sezione di Civitavecchia Roberto Petteruti. Alla cerimonia oltre al presidente Rocca, erano presenti anche il sindaco Ernesto Tedesco, il deputatoe Alessandro Battilocchio, il presidente dell'Autorità di sistema portuale Francesco Maria di Majo, la presidente della Fondazione Cariciv Gabriella Sarracco. Tutti hanno avuto parole di ringraziamento nei confronti di Lungarini e di tutti i civitavecchiesi che hanno voluto contribuire all'iniziativa di solidarietà.Così come parole di ringraziamento e di stima sono state pronunciate anche dal cantante Max Petronilli, tra i più attivi nel gruppo Facebook, che ha organizzato e realizzato alcuni brani musicali che sono stati postati sulla pagina del gruppo, coinvolgendo anche altri musicisti civitavecchiesi che sono sparsi in varie parti del mondo. «Non è stato un momento di festa ha detto Lungarini - perché il nemico è ferito ma non ancora abbattuto, ma è stato ugualmente un momento di speranza per tutta la città. Mi è dispiaciuto non aver potuto invitare tutti ad assistere, ma purtroppo le restrizioni ancora in corso hanno permesso la presenza di un numero limitato di persone e con prescrizioni piuttosto rigide».