Civitavecchia, continuano le donazioni per l'emergenza Covid: tanti nuovi buoni spesa

Parte la consegna del secondo giro di buoni spesa a cura della Protezione civile e Croce Rossa a Civitavecchia.“Il comune – spiega l’assessore ai servizi sociali Alessandra Riccetti - attraverso il bando emesso dai nostri uffici, ha individuato 419 nuclei familiari. A loro sono destinati i buoni spesa di questa fase, sempre destinati ad acquisto di beni di prima necessità, che sono stati emessi in vari tagli, conformemente alla composizione delle singole famiglie"."I buoni spesa - continua l'assessore - saranno ricevuti dai destinatari direttamente a casa loro nelle giornate di oggi e domani da personale qualificato, grazie alla professionalità di Croce rossa e Protezione civile. È un sostegno che crediamo importante per il tessuto sociale della città, in una fase in cui la grave emergenza sanitaria si sta trasformando in una emergenza economica altrettanto drammatica – conclude Riccetti - che cercheremo di combattere con ogni mezzo a nostra disposizione”.