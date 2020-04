Civitavecchia, il Tavolo della solidarietà dona i 5mila euro mancanti per acquistare un'ambulanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il tavolo della Solidarietà ha basato la sua esistenza con la sinergia tra enti e cittadini. Su questa linea si basa la volontà del tavolo e della presidente della Fondazione Cariciv Gabriella Sarracco di versare 5000 euro alla raccolta avviata dall’avvocato Fabrizio Lungarini per acquistare una ambulanza nuova dotata di ventilatore polmonare, defibrillatore e di una barella adatta al contenimento biologico.“La collaborazione e la sinergia sono alle basi dei valori del Tavolo della solidarietà e della Fondazione Cariciv – ha spiegato la Sarracco -. Quando abbiamo visto che mancava quella cifra alla raccolta avviata dall’avvocato Lungarini, dopo aver risposto a tutte le esigenze degli enti del territorio, abbiamo pensato, d’accordo con tutti, di colmare quel piccolo gap per raggiungere questo importantissimo obiettivo”.La cittadinanza, che ha risposto con oltre 130 mila euro alla raccolta dell’avvocato Lungarini, è riuscita a donare molti apparecchi e centinaia di migliaia di dispositivi di protezione individuale all’ospedale San Paolo e diverse RSA del territorio.“L’ultimo traguardo che ci eravamo dati era una ambulanza del valore di 90 mila euro, che siamo riusciti a trovare al prezzo di 68 mila euro grazie alla collaborazione con Roberto Petterutti della Croce Rossa. Mancavano 5 mila euro e adesso abbiamo realizzato un altro obiettivo grazie ai cittadini e al Tavolo della solidarietà. Vorrei ringraziare inoltre anche Max Petronilli che ha messo a disposizione il suo cavallo d'oro vinto a Castrocaro e che sarà ora donato al Tavolo della Solidarietà a ricordo del gesto e il sindaco Tedesco che ci ha supportato in queste settimane di intenso lavoro” ha dichiarato Lungarini.L’ambulanza servirà anche per il trasporto gratuito di pazienti in difficoltà economica.