Civitavecchia: eliccottero atterra al parco dell'Uliveto per soccorrere donna residente in zona

Ha destato curiosità l'atterraggio di un elicottero nel piazzale antistante il parco dell'Uliveto. L'atterraggio è avvenuto intorno alle 18 ed è stato preceduto da un servizio di viabilità della Polizia locale che ha bloccato il traffico sulla Mediana all'altezza del parco.Il mezzo di soccorso è intervenuto per prelevare una donna, residente in una abitazione della zona, colpita da un malore, probabilmente un ictus, per la quale si era reso necessario il ricovero in un ospedale della Capitale.La notizia è in breve rimbalzata su Facebook. All'inizio infatti sembrava che la persona colta da malore fosse all'interno del parco, chiuso come gli altri luoghi di aggregazione per l'emergenza Covid. In realtà la donna si è sentita male in un appartamento attiguo all'Uliveto e lo spiazzo del parco è stato ritenuto il luogo più vicino e sicuro dove far atterrare l'elisoccorso.