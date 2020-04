© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Comune di Civitavecchia ha pubblicato questa mattina il bando per il sostegno agli affitti. Destinatario dei contributi, chi si sia visto ridurre di più del 30% il redditto complessivo del nucleo famigliare per cause riconducibili all'emergenza Coronavirus. Un bando attraverso il quale vengono rese note le procedure finalizzate alla concessione dei contributi integrativi per coloro che, in possesso di determinati requisiti, abitano in alloggi, sia di proprietà pubblica che privata, condotti in locazione.I contributi sono previsti per sostenere una parte del pagamento dei canoni per tre mensilità dell’anno 2020 (verrà coperto il 40% del totale delle tre mensilità) e, su richiesta dei beneficiari, il contributo può essere versato direttamente ai locatori.Per essere ammessi al contributo bisogna essere cittadini italiani oppure, per cittadini extra-UE, essere dotati di titolo di soggiorno; avere la residenza anagrafica o essere locatari di alloggio per esigenze di lavoro o di studio nel Comune e nell’immobile per il quale è richiesto il contributo; essere titolari di un contratto di locazione o di assegnazione in locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali Al, A8 e A9); non essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su "alloggio adeguato" alle esigenze del nucleo familiare nell’ambito territoriale del Comune di residenza ovvero nell’ambito territoriale del Comune ove domicilia il locatario di alloggio per esigenze di lavoro e di studio (il presente requisito deve essere posseduto da tutti i componenti il nucleo familiare); non avere ottenuto per l’annualità 2020 l’attribuzione di altro contributo per il sostegno alla locazione. Infine il requisito più importante: essere titolari di reddito complessivo familiare pari o inferiore a 28mila euro lordi per l’anno 2019 e aver avuto una riduzione superiore al 30% del reddito complessivo del nucleo familiare per cause riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19 nel periodo 23 febbraio 2020 - 31 maggio 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno 2019. Tale riduzione può essere riferita sia a redditi da lavoro dipendente (riduzione riferita a licenziamento, riduzione orario di lavoro, cassa integrazione, ecc), sia a redditi di lavoro con contratti non a tempo indeterminato di qualsiasi tipologia, sia a redditi da lavoro autonomo/liberi professionisti (con particolare riferimento alle categorie ATECO la cui attività è sospesa a seguito dei provvedimenti del governo).Per chiedere il contributo è necessario compilare entro le ore 18 del 30 aprile il modulo disponibile al seguente link:In caso di impossibilità a provvedere alla compilazione online contattare il seguente numero: 0766/590775 (l’assistenza telefonica sarà garantita da lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 12,00 e martedì e giovedì dalle 15,30 alle 17,00).