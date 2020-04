© RIPRODUZIONE RISERVATA

“Emozioni in parole e immagini… il mio mondo dopo il Coronavirus”. Questo il tema del concorso artistico e creativo “Ennio Galice”, appuntamento ormai tradizionale nel panorama scolastico della città, quest’anno in edizione speciale, per i 20 anni dalla scomparsa del docente e pittore al quale l’istituto è intitolato.Un’edizione speciale anche per il momento storico nel quale si inscrive, e da cui giustamente il premio prende le mosse, grazie a una felice e ben ponderata scelta degli organizzatori. Promosso dall’istituto comprensivo statale di via Toscana e «al contributo morale e materiale della famiglia Galice», il concorso vede la partecipazione degli alunni della scuola dell’infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado con la novità, quest’anno, di una sezione speciale per tutti gli alunni delle medie di tutti gli altri comprensivi di Civitavecchia. Una scelta, quella di allargare la platea, che «nasce dal desiderio di tenere in vita il concorso in questo periodo così particolare, creando un nuovo format più vicino alle esigenze educative, formative e innovative del nostro sistema scolastico. Rimanendo a casa e con le lezioni in presenza interrotte – fanno sapere gli organizzatori - la finalità più importante è di stimolare la creatività, invitare gli alunni ad apprezzare la Vita e riflettere sull’importanza dei valori fondamentali che contribuiscono a creare una società migliore».Il format del premio prevede che ogni ragazzo «esprima in modo creativo, con strumenti e tecniche a lui più congeniali, su un elaborato delle dimensioni di un foglio da disegno, il modo in cui vorrebbe il suo mondo domani». Un elaborato polimaterico, sul quale si potranno usare diverse tecniche pittoriche miste a collage di qualsiasi materiale al momento reperibile. «Obiettivo del concorso è anche quello di sensibilizzare gli alunni su temi come la protezione dell’ambiente e lo sviluppo sostenibile».Il concorso prevede 4 sezioni: "Infanzia Galice”, "Primaria Galice”, "Secondaria Galice” e "Secondaria istituti di Civitavecchia”. Per ogni sezione verranno premiati i primi tre classificati. La professoressa Bianca Moraia, pittrice e moglie del professor Galice, sceglierà inoltre tra tutti gli elaborati un lavoro a cui verrà assegnato il premio speciale “Ennio Galice”. Per le sezioni Infanzia e Primaria, ogni docente dovrà individuare all’interno della propria classe 5 disegni sul tema, da sottoporre alla commissione dopo aver acquisito il consenso della famiglia (modulo privacy) inviandoli entro il 4 maggio all’indirizzo email concorsi@icgalicecivitavecchia.edu.it, specificando nome, cognome e classe di appartenza. Saranno comunque conservati tutti i lavori per la mostra finale online. Per le sezioni Secondaria (“Galice” e “Civitavecchia”) saranno direttamente gli alunni a inviare l'elaborato, sempre entro il 4 maggio, all’indirizzo mail del concorso specificando nome, cognome, classe e istituto di appartenenza.Il regolamento del concorso prevede che l’autore degli elaborati debba esprimere la propria creatività, fantasia e dimostrare capacità comunicative attraverso l’arte e la scrittura, espressione creativa di idee ed emozioni attraverso le arti visive, conoscenza di alcune tecniche grafiche e specifiche.I membri della commissione giudicatrice sono la dirigente dell’Ic Galice, professoressa Lucia Matarazzo, la professoressa Bianca Moraia, il docente di Lettere Marco Galice e i docenti di Arte e Tecnologia dell'istituto di via Toscana.