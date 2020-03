© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' ancora in corso lo sbarco, controllatissimo, dei crocieristi dalla Costa Pacifica, in porto da due giorni. Gli ultimi 300 passeggeri stanno scendendo sotto l'occhio vigile del sindaco Ernesto Tedesco, del suo vice Massimiliano Grasso e degli agenti della Polizia locale. Tutti verranno caricati direttamente su pullman e portati, a seconda delle destinazioni, o all'aeroporto di Fiumicino oppure alla stazione ferroviaria.Solo una volta ultimate queste operazioni, si passerà allo sbarco dei crocieristi arrivati nella notte con la Costa Vittoria. Probabile che se ne parli non prima del tardo pomeriggio di oggi. "Non voglio persone a spasso sul territorio comunale con i trolley al seguito", ribadisce il sindaco.Un altro momento "caldo" è previsto per questa sera con l'arrivo della nave da Barcellona, mentre il Comune ha ottenuto che non si imbarchino più passeggeri diretti nella capitale catalana. Il Pincio auspica inoltre che quella prevista in arrivo venerdì sera sia l'ultima nave con viaggiatori a bordo anche dalla Spagna e che poi il flusso venga chiuso in attesa di uscire dall'emergenza Coronavirus.