Covid-19, rimane attivo il cluster del reparto di Medicina che fa registrare altri 3 casi tra gli operatori sanitari (2 infermieri e un medico), mentre si conta l'undicesima vittima dall'inizio dell'epidemia nel territorio dell'Asl Roma4: una donna di 88 anni, ospite della Rsa Madonna del Rosario ma ricoverata da alcuni giorni nel reparto Covid di Medicina del San Paolo.In totale in città, secondo quanto riportato nel bollettino regionale, sono 5 i positivi, tre sanitari e 2 cittadini. Nuovi casi si sono registrati anche nel territorio e sono uno per ciascuno dei seguenti comuni: Santa Marinella, Manziana, Campagnano, Bracciano e Sant'Oreste. Rimangono in sorveglianza 1856 persone, mentre 898 sono coloro che hanno terminato il periodo di quarantena. L'azione dei vertici della Asl, nelle ultime ore, è proiettata a rendere l'ospedale San Paolo quanto più sicuro possibile, per pazienti e operatori senza i quali vincere la battaglia sarà davvero difficile. Dall'inizio dell'epidemia il San Paolo ha dovuto fare a meno di 11 operatori, tra medici e infermieri, la maggior parte di Medicina dove, a seguito del nuovo decesso, ci sono 19 pazienti ricoverati e affetti dal virus. Le loro condizioni sono critiche, sia per le patologie pregresse che per l'avanzare della malattia, e gli operatori sono alle stremo. Oggi però dovrebbero arrivare rinforzi e il manager della Asl, Giuseppe Quintavalle, spera di riuscire ad arruolare nuove leve a breve. Altri 7 pazienti positivi sono ricoverati all'interno del San Paolo, di questi 6 sono isolati nella Breve osservazione e 1 in Rianimazione.Il secondo cluster cittadino, invece, sembra isolato. L'arrivo dei risultati degli ultimi tamponi su degenti e operatori dell'Rsa non ha portato alla luce nuovi casi e la dirigenza della struttura, coordinata dagli operatori Asl, ha predisposto il trasferimento per i 14 pazienti negativi. «L'Rsa sarà così unità Covid a tutti gli effetti - ha detto Quintavalle - e compatibilmente con l'arrivo del personale e della dotazione di posti letto, verranno trasferiti nel centro i pazienti lievi di altre Rsa e dell'ospedale».Intanto continua il monitoraggio della popolazione: nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 156 test.