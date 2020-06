Civitavecchia, i cittadini: "Giù le mani dal porta a porta nella zona 2"

Ultimo aggiornamento: 19:34

In 200 si sono radunati a piazzale del Pincio per protestare contro la delibera 47 che vuole introdurre il servizio stradale di raccolta rifiuti nella zona 2 di Civitavecchia. I cittadini, uniti gli uni agli altri da buste di plastica colorate, si sono prima riuniti in assemblea e poi una delegazione ha incontrato il sindaco, Ernesto Tedesco, al quale hanno consegnato le 2500 firme raccolte con la petizione in difesa del porta a porta.Tedesco, dal canto suo, ha rassicurato sulle buone intenzioni della delibera "che è un atto d'indirizzo per permettere a Csp di varare il nuovo piano organizzativo. Il nostro obiettivo, come abbiamo detto anche in campagna elettorale, è quello di migliorare ed efficientare il servizio".I cittadini, preoccupati, hanno lasciato la piazza con la promessa di vigiliare e tornare a manifestare nel caso in cui le promesse non saranno mantenute.