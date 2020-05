© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Sì alla riapertura dei parchi e dei cimiteri. La Marina entro la prossima settimana». Il sindaco Ernesto Tedesco ieri sera, con una diretta Facebook, insieme al consigliere comunale di minoranza Carlo Tarantino, ha annunciato le novità tanto attese in relazione all'ultimo Dpcm del presidente del consiglio Giuseppe Conte. Recependo, di fatto, le nuove disposizioni che alleggeriscono alcune restrizioni, imposte a causa dell'emergenza Coronavirus. Oggi è il Primo maggio, Festa dei lavoratori, ma non sarà ancora possibile trascorrerla al mare, in spiaggia o in giro per la città. Da lunedì, però, le cose cambieranno, con il primo cittadino che aprirà i parchi, nello specifico Resistenza e l'Uliveto, come primo sblocco dalla quarantena. «Riapriremo i parchi, questo è un punto importante ha detto il sindaco seguiamo le indicazioni del Governo, ma stiamo lavorando su alcune accortezze che dovranno essere rispettate dai cittadini, in primis il senso di responsabilità che abbiamo mantenuto fino a oggi. Annunceremo queste disposizioni nei prossimi giorni. Niente da fare invece per i parchi giochi per i bambini (nella foto, ndc), no disposto dal Governo». Le condizioni per andare a fare una passeggiata al parco o portare la fidanzata in un'area verde e gustarsi qualche ora di relax saranno le solite: distanziamento di almeno un metro e mascherine da indossare. «Per il jogging ricordo che la distanza deve essere di due metri ha aggiunbto il sindaco domenica scorsa abbiamo visto in giro cose che non vanno bene. Ci vuole ancora tanta prudenza».Dei cimiteri si era già discusso nei giorni scorsi, la riapertura era nell'aria. Anche qui si parla di lunedì prossimo. Diverso il discorso per la Marina, una delle aree più ambite da giovani e meno giovani, soprattutto in questa fase della stagione. «La riapriremo, entro la prossima settimana, ma anche qui stiamo lavorando ad alcune disposizioni che credo saranno annunciate sabato (domani, ndc)», ha precisato Tedesco. Quindi, ricapitolando: ok da subito per parchi e cimiteri, cioè da lunedì 4 maggio. Per la Marina e il lungomare ci vorrà un filo di pazienza in più, ma siamo lì.Ha preso parte alla video conferenza di ieri sera anche il consigliere comunale Tarantino, il quale ha riportato alcuni dati interessanti sui test sierologici fatti nei giorni scorsi in città: «Su 229 persone testate sono risultate positive 22 rivela il medico poco più del 7%. Nel complesso i numeri ci dicono che la nostra collettività si è comportata molto bene, ha seguito con attenzione tutte le direttive e ha avuto tanto buon senso. Possiamo dire che il grosso si è finora consumato nei tre cluster ormai noti e il picco c'è stato fra il 5 marzo e la metà dello stesso mese. Bene così, dunque, ma ricordiamoci che il virus non è assolutamente sconfitto. Quindi ci vuole sempre la medesima attenzione avuta fino a oggi».