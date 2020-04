Civitavecchia, controllate al porto da Dogana e Finanza sei tonnellate di garze provenienti dalla Cina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il porto di Civitavecchia snodo per l’arrivo e lo smistamento di materiali sanitari e dispositivi di protezione diretti agli ospedali del centro Italia per contrastare l’emergenza Covid 19.Ieri, i funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli, del Reparto Antifrode dell’Ufficio Dogane di Civitavecchia hanno effettuato, insieme ai militari della Compagnia della Guardia di Finanza, i controlli connessi allo sdoganamento di 6 mila chili di garze a uso medico contenute in un container da 325 colli per 650 confezioni provenienti dalla Cina e destinate al consumo presso primarie istituzioni sanitarie nazionali. Il controllo della merce, unitamente alla verifica della documentazione, ha permesso il rapido sdoganamento del prodotto.Contestualmente, i funzionari doganali della Sezione operativa territoriale di Viterbo, dopo aver rilasciato apposita autorizzazione adottata in esecuzione della Direttiva 95971 del 19 marzo 2020, hanno assistito alla lavorazione dei prodotti igienizzanti realizzati per soddisfare le richieste del mercato nazionale e comunitario, effettuando le operazioni di campionamento. L’attività è stata condotta presso l’opificio di una ditta con sede nel capoluogo della Tuscia che già opera anche nel settore dei Monopoli.