Quattromila euro di multa per aver venduto alcolici dopo mezzanotte e proposta al prefetto di chiusura dell'attività per 5 giorni. E' questo il verbale consegnato questa mattina dagli agenti del Commissariato di viale della Vittoria al titolare di un locale del Pirgo.Venerdì, sabato e domenica, la Polizia con supporto anche di alcuni reparti della celere, ha presidiato il lungomare per verificare il rispetto delle norme Covid sul distanziamento, ma anche delle ordinanza del sindaco Ernesto Tedesco tra cui quella del divieto di somministrazione di alcolici dopo la mezzanotte. A quanto pare, gli agenti del vice questore Paolo Guiuso avrebbero più volte nel corso della nottata di sabato ricordato all'esercente di rispettare l'ordinanza. Poi è scattata la sanzione che è stata notificata questa mattina.Intanto si stanno valutando anche altre sanzioni per il mancato rispetto delle norme anti Covid sul distanziamento e dell'ordinanza che vieta la vendita di alcolici in bottiglie di vetro.