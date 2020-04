Il distanziamento sociale non risparmia neppure il 25 aprile e il primo maggio e per evitare assembramenti e magari "strane idee" che potrebbero venire a qualche nostalgico delle scampagnate, il sindaco di Civitavecchia Ernesto Tedesco ha disposto la chiusura di tutte le attività commerciali, compreso il mercato di piazza Regina Margherita, nelle due giornate di festa. Uniche eccezioni per i centri agroalimentari all'ingrosso, le farmacie, le parafarmacie, le edicole, i tabaccai e le stazioni di servizio che potranno operare.

In compenso, per i giorni 23, 24 e 30 aprile e 2 maggio gli esercizi di generi alimentari potranno osservare un orario di apertura più lungo, che va dalle 8 del mattino alle 20,30.

Negozi regolarmente aperti martedì 28 aprile, giorno in cui si festeggia la Patrona Santa Fermina. © RIPRODUZIONE RISERVATA