Un pregiudicato quarantenne si è beccato una sonora multa per aver disatteso gli obblighi da Dpcm. Uscito senza motivo, è stato notato nel centro di Civitavecchia da una pattuglia della Polizia Locale diretta da Ivano Berti.



In quel momento in servizio c'era il suo vice Enrico Biferari e, visto il cambio di direzione, gli agenti civitavecchiesi si sono appostati e lo hanno fermato per un controllo.



L'uomo, che vive a Civitavechia ed è sottoposto all'obbligo di firma, ha asserito di recarsi alla vicina Compagnia dell'Arma per ottemperare alla disposizione.



A una verifica veloce con i militari, è risultato che sì l'obbligo esiste ma a mezzogiono mentre il controlo è stato effettuato nel tardo pomeriggio.



Di conseguenza è stata la sanzione.