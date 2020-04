Un sabato mattina quasi "normale" al mercato di piazza Regina Margherita e il sindaco Ernesto Tedesco va su tutte le furie.

Ennesimo blitz del primo cittadino stamani al mercato. Verso le 11 Tedesco si è presentato in "piazza" per verificare la situazione, insieme ai vigili urbani, e non è rimasto certo contento. A parte la presenza di clienti molto più nutrita rispetto ai giorni scorsi, già di per sé negativa, anche la poca attenzione alle distanze sia tra chi era in fila davanti ai banchi, sia all'interno dei banchi stessi, dove più di un operatore lavorava a stretto contatto di gomito con i colleghi. Una situazione che il sindaco ha fatto notare platealmente, lamentandosene.

Così come si è lamentato con i pescivendoli e i macellai del mercato coperto. Di regola, in quel segmento non dovrebbero concentrarsi più di 12 clienti alla volta, ma Tedesco ha verificato che c'era molta più gente all'interno. E anche in questo caso ha rimproverato gli operatori, invitandoli a rispettare le normative. In caso contrario, ha fatto esplicitamente capire, si vedrà costretto lui stesso a prendere ulteriori provvedimenti restrittivi.

Il sindaco si è poi recato al centro di raccolta di Fiumaretta e qui si è potuto rifare il cuore. Tantissimi i civitavecchiesi che, tramite la Croce rossa o anche attraverso il sistema della "spesa sospesa" nei supermercati, si stanno prodigando per aiutare i concittadini più in difficoltà. Una dimostrazione, l'ennesima, che quando c'è da aiutare, i civitavecchiesi ci sono. Una bella gara di solidarietà, di cui il sindaco si è naturalmente rallegrato con i volontari della Protezione civile e della Croce rossa, che sono coloro che smistano gli aiuti ai più bisognosi.

Ultimo aggiornamento: 16:52

