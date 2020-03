Il sindaco di Civitavecchia Ernesto Tedesco proprio in questi minuti sta firmando l'ordinanza che proroga l'apertura del mercato dalle 7(attualmente i banchi potevano essere attivi dalle 8,30) alle 14. Un modo per diluire il flusso dei clienti ed evitare così che si formino file. Tedesco lo aveva chiesto alla Regione, che gli ha dato l'ok per procedere con propria ordinanza.

Nessun nuovo provvedimento, pur in presenza della richesta avanzata nei giorni scorsi dallo stesso sindaco, è invece prevista per gli orari di supermercati e negozi di alimentari. Per ora, dunque, l'apertura resta fissata dalla 8,30 alle 19. Ciò, nonostante le file che continuano a esserci all'esterno di questi esercizi.