Al Classico di Civitavecchia la Maturità rinviata per precauzione

Al Liceo classico Padre Alberto Guglielmotti di Civitavecchia slitta il primo giorno dell'Esame di Maturità per precauzione.Lunedì scorso, infatti, la commissione del Classico si è riunita al liceo Pertini di Ladispoli, parallelamente a quella della scuola locale. Una in un'aula del piano terra e l'altra in un'aula al primo piano. Normale routine.Ieri sera, però, un professore della commissione del Pertini ha comunicato di essere risultato positivo al test sierologico effettuato. In altre parole, in passato ha contratto il virus in modo asintomatico. Da lì la decisione della preside di rinviare il primo giorno di esami.E la stessa cosa, stamani, ha deciso di fare la dirigente del Classico di Civitavecchia. Le due commissioni, giova ripeterlo, non sono venute a contatto, ma per ragioni precauzionali, sia per gli insegnanti e il personale Ata, ma sopratttutto per gli stessi studenti, anche a Civitavecchia si è deciso di spostare l'Esame.La nuova data probabilmente sarà stabilita dopo le indicazioni ricevute dalla Asl, che stamani ha effettuato i tamponi su insegnanti e non docenti del Liceo di Ladispoli. Si attende il responso per decidere il da farsi, sia al Pertini che, di conseguenza, al Guglielmotti.