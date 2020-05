Civitavecchia, nelle comunali ricompaiono le mascherine

Una buona notizia per i civitavecchiesi. Da questa mattina sono infatti nuovamente disponibili nelle farmacie comunali le mascherine chirurgiche. Si tratta dei dispositivi che lo Stato ha deciso di vendere al costo di 50 centesimi più Iva, quindi in totale a 61 centesimi.

Ne dà notizia Civitavecchia servizi pubblici che tra i settori di controllo ha anche quello delle farmacie comunali.

I dispositivi sono in vendita in tutti i punti della città. Quindi alla Stazione, a piazza Calamata, a viale Matteotti, a viale Togliatti (comunale Cisterna), alla comunale Boccelle e ad Aurelia. © RIPRODUZIONE RISERVATA