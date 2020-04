© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mascherine a ruba, partono i nuovi ordini. Dalle polemiche alle vendite continue, in casa Civitavecchia servizi pubblici si incassa denaro liquido attraverso le farmacie comunali, grazie al mercato dei dispositivi di protezione: confezioni da due mascherine chirurgiche monouso, che sono già terminate. Uno stock da circa 2 mila pezzi, polverizzato in pochi giorni. Segno che i cittadini hanno grande necessità di procurarsele e che il sentore è quello di doversi preparare con una strategia di protezione a medio-lungo termine, visto che col Coronavirus bisognerà convivere ancora per chissà quanto tempo.Si diceva dell'esaurimento in pochi giorni del materiale, da qui la scelta della società partecipata di ordinare nuove confezioni, anche perché alcune persone si sarebbero addirittura prenotate per i prossimi acquisti. Il costo era di 3,60 euro per scatola, cioè 1,80 a mascherina. Questo per ciò che riguarda la prima vendita, ma ora, dopo le dichiarazioni di ieri del commissario per l'emergenza Coronavirus Domenico Arcuri, le cose cambieranno. Arcuri ha dichiarato che «il Governo fisserà il prezzo massimo al quale le mascherine potranno essere vendute: lo faremo sia con riferimento al prezzo che all'aliquota fiscale connessa allo stesso» e che siamo pronti a distribuire tutte le mascherine che serviranno per la fase due». Dunque, le nuove vendite dovranno tener conto delle indicazioni del Governo centrale.In sintesi aveva ragione il dottor Andrea Baldini, titolare della Farmacia di San Liborio, che già diversi giorni fa aveva affermato che un prezzo comune sarebbe stato opportuno stabilirlo fin dall'inizio. Un accordo fra operatori che avrebbe fatto comodo. Vendite che comunque stanno procedendo a gonfie vele anche presso gli esercizi privati, nei supermercati soprattutto, dove i prezzi sono per ora più bassi rispetto a quelli delle farmacie comunali. Al Todis una confezione da dieci mascherine costa 9,90 euro, alla Conad una scatola da venti, 16 euro. Il tutto in attesa della nuova regolamentazione che dovrebbe azzerare polemiche (anche il sindaco Ernesto Tedesco aveva criticato pubblicamente l'iniziativa di Csp), speculazioni e business da mercato nero.