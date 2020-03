© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mascherine consegnate a domicilio o lasciate nella buca delle lettere per molti, ma non tutti i nuclei familiari di Santa Marinella e Santa Severa. Inizia lunedì mattina la distribuzione sul territorio comunale del primo lotto di mascherine chirurgiche, acquistate da tempo dall'amministrazione, ma rimaste per giorni ferme alla dogana dell'aereporto di Fiumicino. Priorità per gli over 65 e le persone affette da patologie gravi, in totale circa 5000 abitanti segnalati dalla Asl Rm 4 e dall'anagrafe cittadina.Questo il calendario delle consegne per i sogggetti a rischio: lunedì 30 i volontari saranno presenti nella zona compresa tra il Villaggio del Fanciullo e Prato del Mare. Martedi 31 si consegna al rione Alibrandi. Da mercoledi 1 aprile sarà resa nota la programmazione per le altre zone della cittadina. Con una prossima fornitura infine il Comune sarà in grado di consegnare due mascherine per ciascuna famiglia residente nel comprensorio.Appello del sindaco Pietro Tidei: "Utilizzate i numeri di emergenza del Centro operativo comunale solo per motivate necessità e non per prenotare mascherine".