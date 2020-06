© RIPRODUZIONE RISERVATA

Spiaggia della Marina, tutto da rifare? Appena sistemata dall'amministrazione comunale, l'altro ieri è arrivata una forte mareggiata che si è mangiata una bella fetta di arenile. «Sinceramente mi aspettavo di peggio», ha detto il sindaco Ernesto Tedesco, che ieri mattina ha effettuato un sopralluogo sulla spiaggia del centro cittadino insieme al comandante della Polizia locale Ivano Berti. «Per fortuna la mareggiata ha creato meno danni rispetto a quanto si temeva. Più che altro, però, perché non sono arrivati dal mare oggetti di vario tipo come solitamente avviene. Se si pensa che prima della pulizia appena fatta trovammo addirittura un frigorifero, stavolta per lo meno non c'è stato nulla di tutto questo. Ma purtroppo una buona parte del lavoro che avevamo eseguito da poco per ricreare la spiaggia è andato perso». E adesso? «Valuteremo dopo un nuovo sopralluogo con l'assessore all'ambiente Manuel Magliani fa sapere il primo cittadino per capire se c'è qualcosa che si può migliorare e soprattutto che non abbia una spesa eccessiva, perché i soldi non ci sono. Di sicuro, per esempio, sistemeremo la parte che si è rotta già da tempo dalla parte dell'anfiteatro. Per quei lavori c'è già una somma a disposizione».Ma il sindaco pensa a una soluzione che, nelle sue intenzioni, risolverebbe una volta per tutte il problema. «La barriera soffolta dice quella è l'unica soluzione per dare alla città una spiaggia che non venga ogni volta distrutta dalle mareggiate. Un progetto per quel lavoro c'è già stato presentato e lo stiamo valutando. Ma di sicuro questa è un'opera prioritaria per Civitavecchia. Attendiamo l'approvazione del bilancio, così poi ci potremo muovere per cercare dei finanziamenti che ci permettano di realizzare un lavoro che senza dubbio darebbe un volto nuovo a quel tratto di costa. Anche perché poi si potrebbe ulteriormente valorizzare l'intera Marina con altre migliorie anche sulla passeggiata».