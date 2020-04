La Regione ha accolto la richiesta di risarcimento danni per calamità naturale avanzata nel 2018 dalla precedente giunta 5 Stelle guidata da Antonio Cozzolino. Nei giorni scorsi sono arrivati i fondi destinati alla città e, nello specifico, alla messa in sicurezza del molo di protezione della Marina.

Ad annunciarlo è stato l'attuale assessore all'Ambiente Manuel Magliani che aggiunge: "La realizzazione dell'opera si concretizza grazie al supporto della Regione. La somma copre la quasi totalità del restyling - continua - stiamo reperendo il resto dei fondi dal bilancio comunale e a breve saremo pronti ad avviare anche l'iter burocratico necessario per aprire il cantiere>.