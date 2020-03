I carabinieri della Compagnia di Civitavecchia hanno arrestato un 40enne, con precedenti, per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Ieri sera, durante una lite per futili motivi con il padre, 79enne, l’uomo ha aggredito violentemente il genitore colpendolo con calci e pugni.

I carabinieri sono arrivati sul posto dopo la richiesta di aiuto al 112 da parte della vittima. Arrivati nell’abitazione dei due, hanno bloccato il 40enne e prestato i primi soccorsi al padre, portato poi al pronto soccorso dell’ospedale di Civitavecchia dove gli è stata riscontrata una frattura alle costole ed è stato giudicato guaribile in 20 giorni. L’arrestato invece è stato trasferito nel carcere di Aurelia.

