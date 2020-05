Civitavecchia, addio al "camminatore" Mauro Tisselli

Se ne è andato oggi a 80 anni (ancora non compiuti, li avrebbe festeggiati ad agosto), Mauro Tisselli, figura molto nota in città. Bancario per 40 anni, ha sempre avuto la passione per la sua Civitavecchia, per la sua storia e per le bellezze naturalistiche che la circondano. Questa sua passione si è tramutata in alcuni libri sul “Marangone” e la “Castellina”.

Grande amante del trekking, agli inizi degli anni ‘90 fondò la prima associazione di camminatori della zona, che chiamò: “Gruppo di escursionismo e cultura La Castellina”, proprio come la necropoli che sorge alle porte di Civitavecchia. Un’associazione che portò avanti per anni affiancato dalla figlia Claudia che ha sempre condiviso la passione per la natura e l’archeologia con il padre.

Decine i ricordi ed i messaggi di cordoglio su Facebook .

