Civitavecchia, da domani stop a tutti i cantieri per la fibra ottica

Cantieri per la posa della fibra ottica fermi in città a partire da domani e fino a nuovo ordine. La decisione è stata presa dall'assessore ai Lavori pubblici Sandro De Paolis dopo un sopralluogo in città, seguito alle proteste di molti cittadini.

Il rappresentante della giunta ha già comunicato la decisione alla Open Fiber, che aveva commissionato i lavori a varie ditte.

I lavori verranno fermati anche nei quartieri periferici. "In queste zone - spiega De Paolis - potranno riprendere non appena le imprese incaricate avranno ripristinato a regola d'arte l'asfalto rovinato da precedenti scavi. Sappiamo che i lavori per la posa della fibra ottica sono importanti, ma vanno realizzati senza creare disagi alla cittadinanza".

