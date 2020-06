Civitavecchia, cisterna si ribalta sull'Aurelia: l'autista soccorso con l'eliambulanza

Grave incidente poco prima di mezzogiorno sull'Aurelia, in direzione Grosseto, sulla rampa di accesso della bretella. Una cisterna carica di residui di prodotti industriali non pericolosi, è uscita di strada e si è ribaltata su una fiancata. Il conducente, un uomo di circa 50 anni, è stato trasportato in eliambulanza al policlinico Gemelli di Roma in gravi condizioni.

Sul posto i vigili del fuoco di Civitavecchia, che stanno mettendo in sicurezza il luogo dell'incidente, visto che dalla cisterna c'è stata anche una fuoriuscita di gasolio dal serbatoio. Non c'è stato comunque sversamento di sostanze nell'ambiente.