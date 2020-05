Incendio a Civitavecchia, in fiamme un ricovero di attrezzi: il fumo avvolge la città

Ultimo aggiornamento: 22:53

Incendio a Civitavecchia nel tardo pomeriggio di oggi, con un fumo denso che ha avvolto la città. Le fiamme si sono sviluppate da un ricovero di attrezzi in via Guastatori del Genio, zona Campo dell’Oro arrivando anche alle balle di fieno. Il rogo è divampato intorno alle 20 e ha reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco della caserma Bonifazi e la presenza della Polizia. Tratti in salvo alcuni cani.Avvolto dalle fiamme il ricovero e un piccolo mezzo meccanico: in un attimo il fuoco si è propagato al fienile, facendolo divampare e causando la formazione della colonna nera visibile da tutta la città, tanto che anche l’identificazione del luogo esatto dell'incendio è risultata complicata.Per i pompieri si è trattato poco più che un intervento di routine: già messi in salvo i cagnetti ospitati nel recinto, gli uomini della Bonifazi con l’aps e l’autopompa sono stati impegnati per l’estinzione delle fiamme e poi hanno effettuato la messa in sicurezza dell’area.