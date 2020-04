Intervento dei Vigili del Fuoco 19,30 circa, intervenuti in via Don Milani, 2 per un principio d’incendio in uno scantinato.



Le fiamme si sono sviluppate all'interno di un edificio di sette piani situato nel quartiere Cisterna Faro.



Il problema è stato il fumo che ha spaventato i residenti: salendo infatti ha invaso il vano scale del palazzo rendendo diffiile sia la vista che la respirazione.



Gli uomini della caserma Bonifazi sono intervenuti domando le fiamme e impedendo ad esse di propagarsi al resto dell’edificio. Inoltre sono stati fatti evacuare i fumi prodotti dalla combustione. Non si è riscontrato alcun ferito come non ci sono stati danni alle strutture.



Sul posto anche i Carabinieri e il personale del 118. © RIPRODUZIONE RISERVATA